EXCLUSIV | "Speram ca romanii vor fi suporterii Ucrainei!" Fanii din Romania, asteptati sa sustina nationala lui Shevchenko la Euro 2020 

Ucraina va juca doua meciuri pe Arena Nationala in grupele Euro, cel cu Macedonia de Nord, programat joi, 17 iunie de la 16:00 si cel cu Austria, programat luni, 21 iunie de la ora 19:00.

Paun Rahovei, insarcinat cu afaceri a.i. al Ucrainei in Romania, a vorbit pentru PRO TV si sport.ro despre meciurile nationaleie lui Shevchenko si a dezvaluit ca asteapta ca suporterii romani sa sustina ucrainenii pe Arena Nationala.

Totodata, a vorbit si despre Mircea Lucescu, la adresa caruia a avut doar cuvinte de lauda.

"Noi din suflet speram ca romanii vor fi suporterii Ucrainei, vor fi al 12-lea jucator de care are nevoie orice echipa. O sa se auda Ucraina, sper sa sa se auda tare pe stadionul National Arena din Bucuresti.

Am trei echipe preferate, in patrie, in Ucraina, e Dinamo Kiev, in plan international e Barcelona, si dat fiind ca sunt pentru a 3-a oara in misiune in Romania, cunosc foarte bine fotbalul romanesc, echipa preferata din Romania e CFR Cluj.

Mircea Lucescu e un maestru al fotbalului ucrainean care si-a depus eforturi, energie si profesionalism pentru a crea ceva de calitate", a spus Paun Rahovei pentru PRO TV si sport.ro.

Intrebat despre tricourile nationalei, care au starnit numeroase controverse, Rahovei a dezvaluit ca vor incerca sa le pastreze in continuare.

"Vom insista pe pastrarea tuturor elementelor care reprezinta simbolurile statului ucrainean. Nu vom renunta pana la urma. E un slogan care oficial se recita de garda nationala a Ucrainei la receptii internationale, diplomatice.

Niciodata nu o sa renuntam si nu o sa permitem cuiva sa ne impuna sa renuntam la simbolurile statului pe care il iubim", a adaugat acesta.