"Nu am nopti nedormite, indiferent de ce se va intampla!" Cristiano Ronaldo a dat cartile pe fata inainte de primul meci de la Euro 2020

Fotbalistul a rupt tacerea inainte de primul meci al Portugaliei de la Euro 2020.

Multiplul castigator al Balonului de Aur a vorbit inaintea primului meci de la Euro, impotriva Ungariei, si a incercat sa nu discute foarte mult despre situatia sa la nivel de club si sa focuseze atentia asupra obiectivului si importantei meciurilor pe care Portugalia urmeaza sa le dispute.

"Joc la cel mai inalt nivel de multi ani, iar aceste speculatii nu ma afecteaza. Poate daca aveam 18 sau 19 ani puteam sa am cateva nopti nedormite, dar acum am 36 si nu mai am, indiferent ca raman la Juventus sau voi fi transferat. Lucrul crucial acum este Campionatul European, al 5-lea al meu, dar il simt ca si cand ar fi primul.



Vrem sa facem un meci bun si sa continuam tot asa. Cel mai inteligent lucru al unui fotbalist este abilitatea de a se integra. Sunt mai matur, iar daca un jucator vrea pentru multi ani, trebuie sa se poate integra. Cifrele vorbesc de la sine.

De la 18 ani pana acum am invatat sa ma integrez si adaptez, iar datorita acestor lucruri am fost capabil sa castig premii individuale si colective la formatiile la care am evoluat. Toata cariera a trebuit sa ma integrez", a spus Cristiano Ronaldo, conform goal.com.