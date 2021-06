Premiera istorica la Campionatul European! Pentru prima data in istorie, primul gol al turneului a fost un autogol

Turcia si Italia s-au intalnit in primul meci al Campionatului European!

cccccEuro 2020 a venit cu un format inedit, fiind organizat in mai multe orase din Europa, iar primul meci a adus o noua premiera in istoria competitiei. Prima reusita a turneului a fost un autogol, pentru prima data in istorie, iar ghinionistul de serviciu este Merih Demiral, fundasul turc al celor de la Juventus.

Dupa o faza construita in partea dreapta de italieni, care l-a avut in prim plan pe Domenico Berrardi, extrema lui Sassuolo, mingea a fost centrata puternic in careu de acesta, iar Demiral a incercat sa o respinga in afara terenului, insa puterea cu care balonul a fost trimis a fost prea mare, iar turcul nu a putut decat sa o trimita in propria poarta.



Formatia pregatita de Roberto Mancini si-a vazut eforturile incununate in cele din urma, iar presiunea a continuat la poarta lui Cakir, care s-a vazut invins la doar cateva minute distanta de Ciro Immobille, care a trimis mingea in poarta din 7 metri, dupa o respingere a portarului. Atacantul a trecut in rol de servant in minutul 79, cand i-a pasat lui Insigne, iar sutul micutului atacant la coltul lung a dus scorul la 3-0.