VIDEO | Ce nume, ce executii! Topul celor mai frumoase goluri de la ultimele 8 editii ale Campionatului European

Golurile memorabile sunt poate amintirile cele mai de pret cu care fanii raman dupa un Campionat European.

In ultimii 45 de ani am avut foarte multe amintiri, care mai de care mai frumoase, insa, probabil, cele mai memorabile vor ramane reusitele fotbalistiilor de pe teren, ei fiind actorii principali si oamenii care ofera spectacolul.

De la Antonin Panenka in 1976, pana la Xherdan Shaqiri in 2016, am avut nume uriase care s-au bucurat de distinctia de a inscrie cel mai frumos gol al competitiei, un premiu cu care te poti lauda la finalul carierei, indiferent de numele si performantele pe care le-ai atins de-a lungul timpului.



Privim cu speranta spre Euro 2020, unde toti microbistii spera sa vada spectacol si meciuri de calitate, iar, evident, goluri spectaculoase si dramatismul sa nu lipseasca, ele facand deliciul spectatorilor, fie ei de pe stadion, sau din fata televizoarelor.