Spectacol total la ceremonia de deschidere a Campionatului European! Moment emotionant al lui Andrea Bocelli FOTO si VIDEO 

La un an de la amanare, Campionatul European a luat startul pe 11 iunie la Roma, cu meciul dintre Turcia si Italia. Inainte de startul partidei, ceremonia a fost unul dintre cele mai asteptate momente.

UEFA nu a dezamagit si a pregatit un adevarat spectacol cu proiectii inedite si momente artistice superbe. Protagonistul ceremoniei a fost tenorul italian Andrea Bocelli, cel care a cantat 'Nessun Dorma', iar prestatia sa i-a uimit pe toti spectatorii.

Ulterior, Martin Garrix, alaturi de Bono si The Edge au fost protagonistii unui spectacol virtual cu adevarat inedit, cu prestatia lor a imnului oficial al turneului 'We are the people'!

