Incep emotiile pentru echipele din Liga 1! FCSB, Craiova si Sepsi isi afla miercuri adversarele din turul doi preliminar al Conference League

Miercuri are loc tragerea la sorti pentru stabilirea duelurior din turul doi preliminar al UEFA Conference League.

Reprezentantele Romaniei in aceasta competitie, aflata la primul sezon, FCSB, Universitatea Craiova si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, vor intra in cursa in turul secund preliminar, urmand sa isi afle miercuri, de la 14:30, viitoarele adversare.

CFR Cluj poate ajunge si ea in turul doi preliminar al UEFA Conference League, daca va pierde "dubla" cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Meciurile din turul 2 vor avea loc pe 22 și 29 iulie!