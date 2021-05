Catalin Anghel a vorbit despre viitorul sau la echipa dupa ce Viitorul a ratat calificarea in Conference League

Viitorul isi decide soarata in perioada urmatoare.

Clubul condus de Gica Hagi a ratat calificarea in Conference League, dupa ce a pierdut barajul cu Sepsi OSK, scor 0-1. Golul partidei a fost marcat de Aganovic.

La finalul meciului, antrenorul Viitorului a anuntat ca zilele urmatoare va afla daca va mai continua pe banca echipei din Constanta.

"In momentul in care se va stabili lotul o sa vedeti si dumneavoastra. In acest moment nu se pune problema despre curatenie la echipa sau despre schimbari masive.

Urmeza sa discutam zile viitoare pentru ca sunt multe lucruri de lamurit, iar numele viitorului antrenor este unul dintre ele subiectele pe care le vom discuta", a spus Catalin Anghel la finalul meciului cu Sepsi.