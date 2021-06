BREAKING NEWS | Eriksen a vorbit cu Gazzetta dello Sport! Prima reactie dupa stopul cardiac pe care l-a suferit la Euro

Christian Eriksen a vorbit cu italienii de la Gazzetta dello Sport la 24 de ore dupa scenele dramatice care l-au avut in prim-plan la Campionatul European.

La sfarsitul primei reprize a meciului de la Copenhaga dintre Danemarca si Finlanda, Eriksen s-a prabusit inconstient pe gazon. Medicii au intervenit perfect si l-au resuscitat chiar pe teren. Viata i-a fost salvata. Eriksen si-a revenit inainte sa fie transportat spre spital pentru investigatii suplimentare.

Dupa ce jucatorii au aflat ca Erisken se afla intr-o stare stabila, jocul s-a reluat, iar Finlanda a reusit sa castige partida cu scorul de 1-0.

Eriksen se simte bine. Vrea ca apropiatii sai, dar si suporterii sa fie linistiti. Le-a transmis un mesaj prin intermediul agentului sau, care a discutat direct cu jurnalistii Gazzetta dello Sport.

"Va multumesc! Nu ma voi da batut! Ma simt mai bine acum, dar vreau sa inteleg ce s-a intamplat. Vreau sa va multumesc tuturor pentru tot ceea ce ati facut pentru mine", a declarat Christian Eriksen pentru Gazzetta dello Sport.

Medicul echipei nationale a Danemarcei, Morten Boesen, a vorbit despre starea actuala a jucatorului.

"Rezultatele testelor pe care le-am facut au fost pozitive. Cu toate acestea, Christian se afla inca in spital si sub continua supraveghere. Are simtul umorului. Este treaz si raspunde relevant si clar. Inima lui a inceput sa bata din nou. El s-a intors la viata multumita defibrilatorului. Eriksen a fost mort pentru cateva clipe", a declarat Morten Boesen.