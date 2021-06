Son, mesaj pentru Eriksen dupa ce a inscris pentru nationala! Ce i-a transmis fostul sau coechipier

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Coreea de Sud a jucat cu Liban in preliminariile Campionatului Mondial, 2-1. Desi oaspetii au deschis scorul in minutul 12, coreenii au intors rezultatul dupa ce un jucator de la Liban si-a trimis mingea in propria poarta.

Starul nationalei Coreei, Son Heung-min, a adus victoria echipei dupa ce a inscris din penalty, dedicandu-i reusita lui Christian Eriksen, cel cu care a fost coechipier la Tottenham pentru 5 ani. Son s-a indreptat catre camera si a avut un mesaj pentru starul Danemarcei: "Chris, ramai puternic, te iubesc!"

Son Heung-min sends his message to Christian Eriksen… “Chris, stay strong, I love you.” pic.twitter.com/9txZRjjjp9 — Kevin Palmer ???? (@RealKevinPalmer) June 13, 2021

Son held up the 23 signs for Eriksen again after full time. Class act pic.twitter.com/Lha8MCFblx — 덕질짬뽕 (@imcomplicatedok) June 13, 2021