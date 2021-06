BREAKING NEWS! Doctorul nationalei Danemarcei a spus care a fost diagnosticul lui Eriksen dupa clipele horror: "A facut stop cardiac!" Toate detaliile

Christian Eriksen a speriat lumea fotbalului dupa ce a ramas inconstient in timpul meciului dintre Danemarca si Finlanda.

Fotbalistul de 29 de ani a trecut prin clipe horror, dupa ce s-a prabusit pe teren in timpul meciului, iar doctorii au fost nevoiti sa intervina si sa ii faca manevre de resuscitare. Mai mult, spre teroarea coechipierilor, acestia au folosit si defibrilatorul, pentru a-l salva pe fotbalistul danez, care si-a recapatat cunostinta dupa minute bune.

Doctorul echipei nationale a confirmat diagnosticul lui Eriksen la o conferinta de presa organizata in cursul zilei de duminica. Morten Boesen a lamurit situatia fotbalistului.

"Nu avem o explicatie pentru ce s-a intamplat. Nu am vazut intamplarea in timp real, am vazut pe ecran, dupa ce s-a intamplat. Ati vazut aceleasi lucruri ca si mine, insa nu exista o explicatie pana acum.

Ei bine, a fost mort. I-am facut resuscitare cardiaca, a facut stop cardiac. Cat de aproape am fost sa il pierdem? Nu stiu. L-am recuperat dupa ce am folosit defibrilatorul o data, deci a fost destul de rapid", a spus Boesen la conferinta citat de Mirror.