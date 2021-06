Mesaj emotionant al lui Lukaku pentru Eriksen, colegul sau de la Inter! "Am plans mult inainte de meci!"

Lukaku, alaturi de colegul sau de la Inter.

Tribunele din Copenhaga au inghetat in minutul 43 al meciului dintre Danemarca si Finlanda, atunci cand Christian Eriksen s-a prabusit pe gazon, in urma unui infarct.

Fotbalistul din atacul Belgiei a dezvaluit ca a plans inaintea meciului cu Rusia, castigat de belgieni cu scorul de 3-0.

"Ma bucur pentru victorie, dar mintea mi-a ramas tot la colegul meu, Eriksen. Sper sa fie sanatos, ii dedic lui rezultatul. Am plans mult inainte de meci pentru ca m-am speriat, bineinteles.

Am petrecut clipe minunate impreuna timp de un an si jumatate, am stat mai mult timp cu el decat cu familia mea, asa ca gandurile mele se indreapta catre el, catre sotia lui si cei doi copii ai lui. Mi-a fost greu sa ma concentrez. La fel si lui Jan, Toby si Nacer", a spus Romelu Lukaku.

