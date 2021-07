"E un copil timid de 19 ani si nu trebuie sa execute inaintea ta!" Roy Keane ii face praf pe englezi dupa finala pierduta

Fostul mare jucator al lui United nu s-a abtinut dupa meci.

Anglia a fost mai aproape ca niciodata sa castige primul Campionat European din istoria ei, dar la loviturile de departajare jucatorii nu au reusit sa aiba sangele rece necesar, iar Gianluigi Donnarumma a facut diferenta si a dus Euro 2020 in Italia. Roy Keane, fostul jucator al lui United, nu i-a iertat pe jucatorii englezi, in special Grealish si Sterling, care l-au lasat pe pustiul Saka sa bata al cincelea penalty.

"Daca esti Sterling sau Grealish nu poti sa stai acolo si sa-l lasi pe Saka, care e un copil, sa bata un penalty in fata ta, pur si simplu nu poti. E un copil timid de 19 ani si nu trebuie sa execute inaintea ta. Experienta era de partea lor, Sterling a castigat trofee, trebuie sa se duca si sa ceara sa fie pe lista in fata lui Saka", a spus Roy Keane, conform Skysports.

Selectionerul Gareth Southgate a vorbit si el dupa infrangerea de la penalty-uri a Angliei. "Am ales executantii de penalty-uri pe baza a ceea ce am vazut la antrenamente. Nimeni nu e pe cont propriu. Am castigat impreuna ca o echipa si e absolut vina tuturor ca nu am putut sa castigam meciul in aceasta seara", a spus Gareth Southgate, conform Skysports.