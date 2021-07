EXCLUSIV | Victor Piturca si Ciprian Marica si-au ales echipa turneului la Euro 2020! Surprizele celor doi mari fotbalisti 

Italia este castigatoarea Euro 2020.

Povestea Euro 2020 s-a incheiat. Italia a invins-o pe Anglia la penalty-uri, 3-2, si a devenit campioana europeana pentru a doua oara in istorie. Victor Piturca si Ciprian Marica, expertii PRO TV pentru intreg turneul final, si-au ales echipa ideala a Campionatului European.

Primul 11 a Euro 2020, in viziunea lui Piturca, este format din:

Donnarumma - Walker, Akanji, Maguire, Spinazzola - Pogba, Busquets, De Bruyne - Mbappe, Lulaku, Sterling

Fostul selectioner al Romaniei si-a argumentat alegerile: "L-am ales pe Spinazzola, cu toate ca s-a accidentat. Shaw ar fi putut la fel de bine sa faca parte din echipa. Eu cred ca a avut mai multe realizari decat Spinazzola, a ajuns si in finala, deci putea sa fie si el.

L-am bagat pe Mbappe, care nu a facut un turneu final foarte stralucit. Dar, parerea mea, dupa Messi el ramane unul dintre cei mai buni.

Busquets este jucatorul care din punct de vedere al circulatiei balonului, este cel mai bun din lume. Nu este Pedri, dar ar trebui sa il bag in locul lui De Bruyne sau Pogba, iar deocamdata nu este la nivelul lor.

Sterling astazi nu a fost in apele lui, nu a miscat. In timp ce Akanji mi-a placut foarte mult, eu cred ca una dintre echipele mari il va cumpara. A facut un turneu final excelent", a declarat Victor Piturca pentru PRO TV.

Ciprian Marica a optat pentru alti jucatori fata de antrenorul sau de la echipa nationala a Romaniei. Fostul varf de atac i-a ales in echipa sa pe:

Donnarumma - Spinazzola, Maguire, Chiellinni, Kimmich - Eriksen, Jorginho, Pedri - Sterling, Lukaku, Ronaldo

Marica a justificat alegerile diferite fata de Piturca si a dezvaluit de ce l-a introdus pe Eriksen in echipa ideala: "Eu am mers tot pe Spinazzola pentru ca a avut cele mai mari realizari, apoi sigur ca in centrul defensivei sunt Maguire si Chiellini.

Kimmich mi-a placut de la nemti, mi s-a parut o surpriza placuta. Iar la mijloc am optat pentru Pedri si Jorginho, apoi Eriksen, care a fost cel mai bun motivator la acest Campionat European. A fost momentul cheie pentru nationala danezilor.

Nu am putut cu 5 reusite, golgeter la acest Campionat European, sa nu fie Ronaldo. Lukaku este genul de atacant care mie imi place. In timp ce Sterling a fost mai slabut in finala, insa pe parcusul Campionatului European mi s-a parut ca destabilizeaza echipe si ca are reusite", a precizat Ciprian Marica.