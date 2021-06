BREAKING NEWS | Eriksen a fost operat si ar putea fi externat azi! Cauza stopului cardiac pe care l-a suferit

Christian Eriksen a fost operat cu succes la Copenhaga, anunta Gazzetta dello Sport.

Mijlocasul de 29 de ani ar putea fi lasat sa plece acasa chiar de astazi, scriu italienii. Conform informatiilor momentului, stopul cardiac suferit de fotbalist ar fi fost cauzat de o miocardita. In cazul in care implantul stimulatorului cardiac va fi unul definitiv, Eriksen nu va mai putea juca fotbal.

"Viitorul lui Eriksen ca fotbalist in Italia se afla sub semnul unui risc major. Posibilitatea de a-l vedea in Serie A nu poate fi exclusa complet. Dar astazi putem sa spunem ca sansele ca asta sa se intample sunt reduse. Oricum, revenirea lui s-ar putea produce dupa luni de zile, la finalul unui proces lung de recuperare", scrie Gazzetta.

Eriksen a cazut pe teren sambata, in minutul 43 al meciului dintre Danemarca si Finlanda. Fotbalistul a fost resuscitat pe gazonul de pe Parken, apoi transportat la o clinica aflata la doi kilometri de stadion.