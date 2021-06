BREAKING NEWS | Decizie de ultima ora a medicilor in cazul lui Eriksen. Ii pun stimulator cardiac dupa ce a fost la un pas de tragedie la Euro

Internat de sambata seara, dupa ce a suferit un stop cardiac in timp ce juca impotriva Finlandei, Christian Eriksen e inca sub supravegherea medicilor.

Lui Eriksen ii va fi implantat un defibrilator cardiovascular pentru a-l ajuta sa treaca peste problemele de ritm cardiac.

Medicul nationalei daneze, Morten Boesen, a discutat cu specialistii cardiologi de la Rigshospitalet, unitatea medicala unde Eriksen a fost transportat dupa scenele socante de pe Parken.

Defibrilatorul care-i va fi pus lui Eriksen e un aparat de mici dimensiuni care-i va fi implantat sub clavicula. Device-ul va monitoriza in permanenta bataile inimii si va interveni in cazul in care detecteaza modificari ale ritmului normal. Defibrilatorul e similar unui cip pentru monitorizarea activitatii cardiace, dar are posibilitatea de a reporni inima in cazul in care ritmul de batai nu mai asigura contractia ventriculara.

"Christian a acceptat aceasta solutie. Pentru ea au optat specialisti din tara si din strainatate", a anuntat federatia daneza printr-un comunicat.

Danemarca intalneste azi Belgia in cel de-al doilea meci al sau la Euro 2020. Partida e in direct la PRO TV si pe www.voyo.ro de la ora 19:00. In prima etapa din grupa, Danemarca a pierdut in fata Finlandei (0-1), in timp ce Belgia a castigat cu Rusia (3-0).