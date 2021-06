Atmosfera fantastica in Danemarca! Belgienii, coplesiti de entuziasmul unui stadion aproape plin! Gestul superb din minutul 10, pentru sustinerea lui Eriksen

Danamerca Belgia este al doilea meci de la Euro care se joaca cu un stadion aproape plin.

Dupa ce la partida dintre Ungaria si Portugalia am avut peste 65.000 de spectatori, aproape de capacitatea maxima a arenei, avem un nou meci care ne confirma ca fotbalul este foarte aproape de a-si reveni la normal, cel putin din punct de vedere al prezentei suporterilor in tribuna.



Pe stadionul celor de la FC Copenhaga, Parken, la meciul dintre Danemarca si Belgia am avut parte de o atmosfera absolut incredibila, cu un entuziasm incredibil pentru fanii nordici, care i-a impins de la spate pe fotbalisti.

Peste 30.000 de oameni au asistat la spectacolul fotbalistic, iar asta da sperante microbistiilor ca din ce in ce mai multe partide vor avea parte de un numar mare de spectatori, iar atmosfera va fi exact ca inainte de pandemia de coronavirus.

In minutul 10, dupa cum s-a anuntat inaintea meciului, jocul a fost oprit, iar toti oamenii prezenti, inclusiv jucatorii si arbitrii, au aplaudat in semn de sustinere pentru Christian Eriksen, aflat in spital dupa momentul aproape tragic pe care l-a traversat in meciul daneziilor cu Finlanda.