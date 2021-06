"Am vorbit cu antrenorul!" Anuntul facut de Lukaku inaintea meciului Danemarca - Belgia. Gestul pe care cele doua nationale il pregatesc in cinstea lui Eriksen

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Lukaku a anuntat ca jucatorii Belgiei vor trimite balonul in out in minutul zece al meciului cu Danemarca, in semn de respect fata de Eriksen, care trece prin momente dificile, dupa ce a suferit un infarct in timpul meciului dintre Danemarca si Finlanda.

"Vreau sa merg sa-l vizitez pe Christian la spital. Am discutat deja cu selectionerul despre asta. In minutul zece al meciului (Danemarca - Belgia) vom opri meciul pentru a-i transmite un mesaj de sustinere", a spus Lukaku la conferinta de presa.

Motivul pentru care s-a luat decizia ca tributul sa fie adus in minutul zece, il reprezinta faptul ca Eriksen poarta numarul zece pe tricou, la nationala Danemarcei.

Christian Eriksen si Lukaku sunt foarte buni prieteni. Cei doi sunt coechipieri la Inter Milano, campioana Italiei.