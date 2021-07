Clipul care pune capat speculatiilor despre italieni. Aproape 5 milioane de oameni au vazut ce au facut jucatorii lui Mancini la finala EURO

Italia a castigat finala EURO 2020, in fata Angliei, dupa loviturile de departajare.

Tancredi Palmeri, corespondetul beIN Sports, a publicat pe contul de Twitter un clip in care apar jucatorii Italiei in timp ce se pregateau sa intre pe teren in finala EURO 2020.

Recunoscuti pentru gesturile pe care le fac din maini, jucatorii lui Roberto Mancini au intarit aceasta idee, in cele 15 secunde aceastia fiind filmati gesticuland intens.

Stop with this stereotype about Italians doing hand gestures.

It’s not t pic.twitter.com/5EUnXz8tJJ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 15, 2021

Italia s-a impus in finala EURO 2020 in fata Angliei, dupa loviturile de departajare. Dupa 120 de minute, scorul a fost egal, 1 - 1, datorita golurilor marcate de Shaw si Bonucci, iar diferenta s-a facut la loviturile de departajare, Squadra Azzurra impuandu-se cu 3 - 2.