Edi Iordănescu sau Anghel Iordănescu? Gigi Becali a dat verdictul

Gigi Becali, patron al echipei FCSB, a abordat o întrebare dificilă ce privește comparația dintre Anghel Iordănescu și fiul său, Edward Iordănescu, în ceea ce privește calitățile lor de antrenor.

Gigi Becali: "Edi trebuie să câștige trofee"

Becali a recunoscut geniul lui Anghel Iordănescu, dar a apreciat și realizările remarcabile ale lui Iordănescu Junior la EURO 2024, unde a reușit să obțină rezultate neașteptate pentru echipa națională a României.

Becali a afirmat că Anghel Iordănescu, cunoscut ca "Tata Puiu", este un adevărat "geniu" în antrenorat, cu o înțelegere profundă a fotbalului.

În același timp, a lăudat performanțele lui Edi și a spus că ceea ce a realizat selecționerul la EURO 2024 este aproape miraculos.

„Eu cu Edi nu am vorbit despre fotbal, dar văd acum ce a făcut. Cu Puiu Iordănescu am vorbit despre fotbal și, cât pot eu să înțeleg un om care vorbește despre o meserie pe care eu nu o cunosc, dar o simt, are un geniu el, Puiu.

Un geniu pe care eu îl simt într-o meserie pe care nu o cunosc. Acum, ce a făcut el (n.r. Edi Iordănescu) este de domeniul minunilor. La fotbal este exact ca în viață. Nu e că bla bla bla. Băi, ce ai făcut? Cât am, 70 de ani, băi, ce am făcut? Uite, asta, asta, asta. La fotbal, tot așa, ce ai făcut. Cel mai mare antrenor la fel, ce ai câștigat", a spus Gigi Becali, conform ProSport.

Cu toate acestea, Becali a subliniat că pentru ca Iordănescu Jr să fie considerat mai mare decât tatăl său, trebuie să câștige trofee importante, lucru pe care Anghel Iordănescu l-a făcut de-a lungul carierei sale.

"Edi, ca să fie mai mare decât Puiu, trebuie să câștige, adică să obțină trofee. Să câștige acum trofeul și îl declarăm mai mare decât taică-su. Că spuneți că are condiții mai severe”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

