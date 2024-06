E gata! Rangers a decis ce se întâmplă cu Ianis Hagi

Ianis Hagi (25 de ani) a evoluat în sezonul precedent sub formă de împrumut la Deportivo Alaves, dar spaniolii au decis să nu-i achite clauza de transfer definitiv, astfel că acesta se va întoarce la Rangers.

Viitorul internaționalului român a fost pus sub semnul întrebării, mai ales că în spațiul public a apărut varianta unui transfer în Turcia, la Fenerbahce, echipa pregătită de Jose Mourinho.

Se pare că vicecampioana Scoției a luat o decizie în ceea ce-l privește pe fiul ”Regelui”. Acesta ar urma să rămână la actuala sa echipă, cu care va pleca în cantonament, iar după ce antrenorul îl va evalua ar urma să se ia o decizie cu privire la viitorul său, scrie publicația The Rangers Review.

Giovanni Becali a dat verdictul în cazul lui Ianis Hagi!

Becali a negat zvonurile ce privesc un transfer la Fenerbahce și a precizat că nu există nicio discuție în acest sens și că transferul este doar o speculație. Bun prieten cu Mourinho, Becali este convins că dacă 'The special one' ar avea nevoie de un jucător, l-ar contacta.

”Nu e nicio discuţie cu Fenerbahce, dacă era vreun jucător român la Fener, eram chemat imediat. Mourinho abia ieri a început antrenamentele.

Cunosc foarte bine situaţia, în cazul în care Mourinho va avea nevoie de un jucător, m-ar pune în contact pe mine. Despre Ianis, au fost simple speculaţii. Asta nu înseamnă că dacă aş avea ofertă pentru Ianis, nu m-ar interesa. Pe 14 sunt invitat la nuntă, e un copil care a crescut în ochii noştri.

(N.r. Lui Ianis i s-ar potrvit Turcia) Da, doar numele i-ar da un culoare favorabil. Are contract cu Rangers, va merge acolo, va începe pregătirile şi după se va lua decizia, dacă îl vor împrumuta. Are un contract mai mare, e greu. Joacă câte o repriză, are nevoie de continuitate”, a declarat Giovanni Becali, conform Fanatik.