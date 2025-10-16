E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Gigi Becali, decizie majoră înainte de FCSB – Bologna. Patronul campioanei României e un om imprevizibil. Acum, avem încă o dovadă, în acest sens. Sport.ro îți spune ce vrea să facă Becali, în cazul unui jucător pe care îl trecuse pe linie moartă, nu mai departe de acum o lună și jumătate.

*Cosmin Olăroiu, prim măsură după o imensă șansă ratată. Tehnicianul român a pierdut calificarea directă la Mondiale cu naționala Emiratelor. Sport.ro dezvăluie cum a reacționat Oli după acest eșec, care poate fi urmat, totuși, de o performanță aproape miraculoasă.

*Arabii au descoperit un episod fascinant din trecutul lui Contra. Al-Arabi din Qatar l-a numit în funcție pe fostul selecționer al României. Sport.ro oferă un spectaculos material de prezentare pe care arabii l-au realizat pentru Contra, la câteva ore după revenirea sa pe bancă.

