După 1-0 contra lui Go Ahead Eagles și 0-2 împotriva lui Young Boys Berna, FCSB se află pe locul 24 în grupa unică din Europa League, cu 3 puncte. Pentru campioana României urmează duelul cu italienii de la Bologna, joi, 23 octombrie, de la ora 19:45.

Gigi Becali, rezervat înainte de FCSB - Bologna



După tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League, Gigi Becali anticipa o victorie contra celor de la Bologna. Acum, patronul campioanei este ceva mai rezervat: "Ce vrea Domnul, așa să fie", a spus Becali, pentru PRO TV.



Omul de afaceri a confirmat și o modificare de urgență pe lista UEFA înainte de FCSB - Bologna: "O să-l băgăm pe Chiricheș", a spus Gigi Becali. Veteranul campioanei îi va lua locul lui Mihai Popescu, care a suferit o accidentare gravă în timpul meciului România - Austria.

În ceea ce privește situația fundașilor centrali, Becali a transmis că nu este îngrijorat, chiar dacă FCSB l-a pierdut pe Mihai Popescu, Joyskim Dawa nu este încă apt, iar Daniel Graovac vine și el după o accidentare.

"Îl avem pe Baba, îl avem pe Chiricheș, îl avem pe Graovac care revine. Vine și Dawa acum în două-trei săptămâni, avem destule variante. Asta e, așa se întâmplă în viață.

Ce ghinion e când se accidentează unul? Ghinion e când faci accident. Face piciorul la loc, la revedere, ce ghinion?! Asta se întâmplă la fotbal. Nu numai la noi, se întâmplă peste tot", a mai spus Gigi Becali.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

