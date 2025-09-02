George Pușcaș, mesaj după ce este OUT și din liga a doua turcă: ”Bodrumspor taraftarları...” Următoarea destinație a atacantului

George Pușcaș (29 de ani) este oficial jucător liber de contract. Internaționalul român și-a încheiat conturile cu formația turcă Bodrum. Aventura sa s-a terminat brusc, după un singur sezon, din cauza retrogradării echipei în liga a doua.

Atacantul naționalei a refuzat să continue în eșalonul secund, deși mai avea un angajament valabil până în vara anului 2027. Luni, 1 septembrie, clubul turc a anunțat despărțirea pe cale amiabilă.

Iar românul a avut un mesaj de transmis:

”Dragi fani ai lui Bodrumspor,

Vă sunt cu adevărat recunoscător pentru tot sprijinul pe care mi l-ați oferit în acest sezon și pentru dragostea pe care ați arătat-o ​​atât echipei, cât și mie.

Am fost întotdeauna gata să dau totul și să ofer 100% pentru a atinge obiectivele echipei, dar uneori alegerile au fost făcute diferit.

M-am simțit ca acasă în fiecare zi de-a lungul călătoriei mele aici și iau cu mine toate amintirile pe care le-am avut la club, bune și rele. Voi fi mereu un fan al acestor culori și mă voi considera mereu un fiu al lui Bodrumspor.

De asemenea, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care susțin echipa noastră și lucrează pentru club în fiecare zi.

Până data viitoare!

Hai Bodrum!”.

