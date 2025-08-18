E-MIL prezintă Pastila de Sport

*FCSB, lupta pentru titlu devine tot mai complicată. Pierzând două puncte în derby-ul cu Rapid, încheiat la egalitate, 2-2, campioana a coborât până pe locul 13. Sport.ro îți spune cum vede patronul Gigi Becali lupta din campionat, într-un moment în care FCSB a ajuns la 11 puncte de lider.

*Rapid, făcută praf după derby-ul cu FCSB. Echipa antrenată de Costel Gâlcă e neînvinsă după șase etape. Chiar și așa, a fost arătată cu degetul, de rivalii de la FCSB, după derby-ul de duminică. Sport.ro explică de ce Rapid a fost catalogată drept o echipă foarte slabă.

*Decăderea lui Ianis Hagi, dramatică! Internaționalul român e „șomer“ de peste două luni, de când i s-a terminat contractul, la Rangers. Ianis a ajuns în situația actuală, de a nu avea echipă, după ce, la un moment dat, era pe lista unui colos european. Sport.ro arată ce spunea presa olandeză despre Hagi.

