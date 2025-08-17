Ianis Hagi a adunat mai multe refuzuri și oferte fictive decât propuneri concrete, în această vară.

La un moment dat, fostul impresar, Ioan Becali, a ajuns să facă o dezvăluire incredibilă despre modul și locul în care s-a interesat de posibile echipe pentru fostul mijlocaș de la Rangers.

Actuala situație a internaționalului nostru diferă foarte mult de viitorul strălucit, care era prevăzut pentru el, când făcea primii pași în fotbalul mare. Pentru că, la vremea respectivă, Ianis Hagi chiar era monitorizat de un colos european!

Ajax îl avea pe Ianis Hagi pe listă

Pare SF acum însă, în mai 2019, presa olandeză scria că Ianis Hagi e pe lista marelui Ajax, în vederea unui transfer!

„Ajax l-a ochit pe fiul fostului jucător legendar român, Gheorghe Hagi. Mijlocașul ofensiv, în vârstă de 20 de ani, e considerat un mare talent în România și e monitorizat de Ajax, de ceva vreme. Ianis Hagi poate deveni al doilea transfer românesc pentru Ajax, în acest an, după ce Răzvan Marin a fost adus de la Standard Liege“, scria presa olandeză, acum șase ani.

Din păcate, acest transfer al lui Ianis Hagi, la Ajax, nu s-a realizat niciodată și, la cum arată situația mijlocașului, la ora actuală, e foarte greu de crezut că Ianis va mai ajunge vreodată pe lista unei astfel de formații.

