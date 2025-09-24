E-MIL prezintă Pastila de Sport

*FCSB a pus Olanda la respect. Bucureștenii își vor începe parcursul, în grupa de Europa League, joi, într-o partidă din deplasare cu Go Ahead Eagles. În acest context, presa olandeză a analizat FCSB, iar Sport.ro îți spune concluzia batavilor despre campioana României.

*Reghecampf, în corzi în Sudan. Ajuns la Al-Hilal Omdurman, la începutul lunii august, antrenorul de 50 de ani riscă demiterea, în weekend. Sport.ro explică situația teribilă în care a ajuns „Reghe“ și motivele din spatele acestei crize.

*Andrei Rațiu, pe lista unui gigant din Serie A. Internaționalul român, în vârsta de 27 de ani, continuă să fie monitorizat de formații puternice din Europa. Acum, presa italiană a scris că Rațiu e în vizorul unui club uriaș. Sport.ro îți oferă numele echipei care îl vrea pe fundașul de la Rayo Vallecano.

