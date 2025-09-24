Despre ofertele pentru Andrei Rațiu (27 de ani) poate fi publicată o carte, cândva! „Telenovela“ plecării sale, de la Rayo Vallecano, a început după Euro 2024. Și acum, când mai avem puțin și intrăm în 2026, internaționalul român e tot, la Rayo. Din păcate, o asemenea situație demonstrează că s-au scris și multe minciuni despre fundașul dreapta.

Acum însă, o sursă cu o reputație bună în lumea fotbalului internațional a venit cu o informație notabilă despre Rațiu. Concret, italienii de la Arena Napoli au dezvăluit că internaționalul român poate ajunge la campioana din Serie A, în ianuarie!

„Antonio Conte, impresionat de Rațiu“

Sub semnătura lui Alessandro Sepe, Arena Napoli a notat că Rațiu e vizat pentru un transfer, sub comanda lui Antonio Conte, în ianuarie.

„Napoli are nevoie de întăriri în flancul drept. Pentru că Di Lorenzo nu poate juca în toate meciurile. În aceste condiții, antrenorul Antonio Conte are nevoie de o soluție pentru acest post. Problema e că Pasquale Mazzocchi nu e pe placul lui Conte și, de aceea, a și fost exclus din lotul pentru Champions League. La ora actuală, clubul are cinci nume pe listă, în vederea unui transfer, în ianuarie. Printre ei e și Andrei Rațiu, românul de la Rayo Vallecano cu o clauză de reziliere a contractului de 12 milioane de euro. Conte apreciază forța sa ofensivă și calitățile sale defensive“, a scris Arena Napoli. Care a notat că rivalii lui Rațiu, în vederea unui transfer la campioana din Serie A, sunt Juanlu Sanchez (Sevilla), Arnau Martinez (Girona), Yukinari Sugawara (Southampton) și Jackson Tchatchoua (Verona).

