Meciurile roș-albaștrilor adună mai mereu un număr mare de spectatori în tribune și stârnesc o „avalanșă“ de reacții după fluierul final. Și mai e ceva foarte important: FCSB a fost, în mod incontestabil, cea mai bună reprezentantă a României în Europa. Pentru că a jucat constant în grupele întrecerilor UEFA și a adus niște formații importante, la București. Chiar joi (ora 19.45), campioana va primi vizita celor de la Bologna (Italia) pe Arena Națională, în etapa a 3-a din Europa League.

„Țin cu FCSB!“

Omul de afaceri sirian s-a bucurat, sâmbătă, pentru succesul istoric al echipei sale, în meciul cu FCSB (2-1). Cu acest prilej, Imad Kassas a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru Sport.ro. Printre subiectele atinse, Kassas s-a referit și la simpatia sa pentru FCSB, în contul relației sale de prietenie cu Gigi Becali.

„Normal că m-am bucurat (n.r . – cu referire la victoria obținută de Metaloglobus cu FCSB). În niciun moment, nu mi-a părut rău că FCSB a pierdut cu noi. Eu mă duc la toate meciurile lor. E plăcerea mea să văd meciurile FCSB-ului din lojă. Mai ales că joacă, la București, cu echipe importante din Europa. Nu ascund că am fost și sunt și un susținător al FCSB-ului. Și acum, când joacă în fața altor echipe, cu ei țin“, ne-a explicat Imad Kassas.

Totuși, acesta a insistat că, deși e bun prieten cu Gigi Becali, n-a mai vorbit cu el de ceva timp: „Ultimul meu dialog cu Gigi Becali a fost acum o lună și jumătate. Chiar după un meci al FCSB-ului pe care l-am urmărit din lojă și pe care ei l-au câștigat. De atunci însă, n-am discutat deloc. Nici acum, după meciul direct din campionat“.

