EXCLUSIV FCSB, adorată de patronul unei rivale: „Mă duc la toate meciurile lor din București!“

FCSB, adorată de patronul unei rivale: &bdquo;Mă duc la toate meciurile lor din București!&ldquo; Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația bucureșteană e cea mai iubită din țară. Cota ei de popularitate e atât de mare, încât are susținători și printre oamenii care sunt la alte echipe din Superliga noastră.

TAGS:
imad kassasFCSBMetaloglobus
Din articol

FCSB e o echipă care trezește un mare interes printre microbiști, comentatori și oameni din lumea fotbalului, inclusiv când e în suferință, cum se întâmplă, în acest sezon.

Meciurile roș-albaștrilor adună mai mereu un număr mare de spectatori în tribune și stârnesc o „avalanșă“ de reacții după fluierul final. Și mai e ceva foarte important: FCSB a fost, în mod incontestabil, cea mai bună reprezentantă a României în Europa. Pentru că a jucat constant în grupele întrecerilor UEFA și a adus niște formații importante, la București. Chiar joi (ora 19.45), campioana va primi vizita celor de la Bologna (Italia) pe Arena Națională, în etapa a 3-a din Europa League. 

Aproape sigur, în tribune va fi și Imad Kassas (foto, jos), patronul clubului Metaloglobus!

„Țin cu FCSB!“

Omul de afaceri sirian s-a bucurat, sâmbătă, pentru succesul istoric al echipei sale, în meciul cu FCSB (2-1). Cu acest prilej, Imad Kassas a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru Sport.ro. Printre subiectele atinse, Kassas s-a referit și la simpatia sa pentru FCSB, în contul relației sale de prietenie cu Gigi Becali.

Normal că m-am bucurat (n.r . – cu referire la victoria obținută de Metaloglobus cu FCSB). În niciun moment, nu mi-a părut rău că FCSB a pierdut cu noi. Eu mă duc la toate meciurile lor. E plăcerea mea să văd meciurile FCSB-ului din lojă. Mai ales că joacă, la București, cu echipe importante din Europa. Nu ascund că am fost și sunt și un susținător al FCSB-ului. Și acum, când joacă în fața altor echipe, cu ei țin“, ne-a explicat Imad Kassas.

Totuși, acesta a insistat că, deși e bun prieten cu Gigi Becali, n-a mai vorbit cu el de ceva timp: „Ultimul meu dialog cu Gigi Becali a fost acum o lună și jumătate. Chiar după un meci al FCSB-ului pe care l-am urmărit din lojă și pe care ei l-au câștigat. De atunci însă, n-am discutat deloc. Nici acum, după meciul direct din campionat“.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB, compătimită de patronul din Superliga: &bdquo;Ăsta e marea lor problemă!&ldquo;
FCSB, compătimită de patronul din Superliga: „Ăsta e marea lor problemă!“
MM Stoica, discurs neașteptat &icirc;n plină criză la FCSB: &Icirc;mi pare foarte bine! Așa vedem cine suntem
MM Stoica, discurs neașteptat în plină criză la FCSB: "Îmi pare foarte bine! Așa vedem cine suntem"
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus
ULTIMELE STIRI
Umit Akdag a făcut spectacol &icirc;n Turcia după ce a refuzat naționala Rom&acirc;niei! MVP &icirc;n ultimul meci: &rdquo;Șut violent și 1-0&rdquo;
Umit Akdag a făcut spectacol în Turcia după ce a refuzat naționala României! MVP în ultimul meci: ”Șut violent și 1-0”
Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
Rapid, test de maturitate. Dinamo &icirc;și arată slăbiciunile
Rapid, test de maturitate. Dinamo își arată slăbiciunile
Nota primită de Ianis Hagi după &icirc;ncă un meci bun la turci
Nota primită de Ianis Hagi după încă un meci bun la turci
Reghecampf, la asta s-a ajuns &icirc;n Sudan: &bdquo;E instalator, cumva?!&ldquo;
Reghecampf, la asta s-a ajuns în Sudan: „E instalator, cumva?!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Să plece dacă vrea!&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus

Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă &icirc;n Superliga

Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă în Superliga

Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: &rdquo;Sunt liber de contract&rdquo;

Lobby pentru următorul antrenor la FCSB: ”Sunt liber de contract”

Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB

Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB

Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

"Dobre, să nu mai înjuri Dinamo!" Rapidistul a dat imediat replica



Recomandarile redactiei
Umit Akdag a făcut spectacol &icirc;n Turcia după ce a refuzat naționala Rom&acirc;niei! MVP &icirc;n ultimul meci: &rdquo;Șut violent și 1-0&rdquo;
Umit Akdag a făcut spectacol în Turcia după ce a refuzat naționala României! MVP în ultimul meci: ”Șut violent și 1-0”
Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
Lovitură pentru Gigi Becali! Experții, convinși că va pierde o sumă imensă din cauza dezastrului de la FCSB
Rapid, test de maturitate. Dinamo &icirc;și arată slăbiciunile
Rapid, test de maturitate. Dinamo își arată slăbiciunile
Reghecampf, la asta s-a ajuns &icirc;n Sudan: &bdquo;E instalator, cumva?!&ldquo;
Reghecampf, la asta s-a ajuns în Sudan: „E instalator, cumva?!“
Nota primită de Ianis Hagi după &icirc;ncă un meci bun la turci
Nota primită de Ianis Hagi după încă un meci bun la turci
Alte subiecte de interes
FCSB, compătimită de patronul din Superliga: &bdquo;Ăsta e marea lor problemă!&ldquo;
FCSB, compătimită de patronul din Superliga: „Ăsta e marea lor problemă!“
Sirianul Imad Kassas explică victoria uriașă cu FCSB: &bdquo;Știți care a fost norocul meu?&ldquo;
Sirianul Imad Kassas explică victoria uriașă cu FCSB: „Știți care a fost norocul meu?“
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena &icirc;n sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru &icirc;n Liga 2 după un nou play-off ratat: &Icirc;mi vine să mă &icirc;nchid &icirc;ntr-o &icirc;ncăpere și să pl&acirc;ng ca un copil
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
CITESTE SI
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;

stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Declarația bizară a unui rom&acirc;n condamnat &icirc;n Austria făcută chiar &icirc;n fața judecătorului: &bdquo;Vă mulțumesc pentru sentință&rdquo;

stirileprotv Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință”

Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

stirileprotv Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!