E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Blănuță, într-o situație șocantă, la Kiev. Devenit ținta fanilor clubului Dinamo Kiev din cauza postărilor sale pro-Rusia, Vladislav Blănuță trăiește un coșmar, în Ucraina. Sport.ro dezvăluie ce a ajuns să facă Dinamo Kiev, într-o încercare de a-l proteja pe atacantul român.

*Lovitură mare pentru naționala României. Într-un moment în care selecționerul Mircea Lucescu pregătește marele meci cu Austria din 12 octombrie, el asistă la o situație gravă. Sport.ro explică cum de naționala a rămas fără doi jucători care sunt șomeri, la ora actuală.

*Olăroiu și soția sa, fotografiați într-o ipostază rară. Selecționerul român al Emiratelor se apropie de cele mai importante meciuri pe care le-a pregătit, în ultimii ani, cele de calificare pentru Cupa Mondială. Sport.ro arată ce a făcut Oli din dorința de a scăpa de stres, măcar pentru câteva ore.

