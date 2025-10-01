Cosmin Olăroiu (56 de ani) e în fața celor mai importante meciuri pe care le-a pregătit, în ultimii ani.

Numit în mai în funcția de selecționer al Emiratelor, lui Oli îi revine o misiune istorică: de a duce reprezentativa arabă la al doilea Mondial, de când se organizează sărbătoarea fotbalului, din 1930. Naționala Emiratelor a fost la un singur turneu final, în 1990, în Italia.

În etapa a 4-a a preliminariilor asiatice, arabii au fost plasați în grupa A, alături de Qatar și de Oman. Meciurile vor fi găzduite de Doha (Qatar), după următorul program:

*8 octombrie: Qatar – Oman

*11 octombrie: Emirate – Oman

*14 octombrie: Qatar – Emirate

La finalul acestor întâlniri, ocupanta locului 1 va merge la Mondiale, în timp ce ocupanta locului 2 va avansa în etapa a 5-a a preliminariilor asiatice. Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania și Australia au obținut deja biletele pentru CM 2026, după faza anterioară a preliminariilor.

Oli și Luminiță, fotografiați la un meci de baschet

Pentru a pregăti, la modul optim, naționala Emiratelor, înaintea meciurilor din Doha, Oli a organizat trei cantonamente, în august și septembrie. Ultimul a început de duminică, la Dubai, înaintea plecării echipei spre Doha.

Având în vedere presiunea imensă care există asupra sa, în aceste zile, Olăroiu a luat o decizie rar întâlnită, în cazul său. Concret, pentru câteva ore, a renunțat la fotbal, la pregătiri și planificări și și-a propus să-și limpezească gândurile, la un meci de baschet.

Alături de soția sa, Luminiță, Oli a asistat, aseară, la un eveniment istoric: debutul clubului Dubai Basketball, în EuroLiga! Aici, arabii au obținut o victorie spectaculoasă, 89-76, în fața sârbilor de la Partizan Mozzart Bet Belgrade.

„Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor, și-a propus să evadeze, măcar pentru câteva ore, de stresul și presiunea meciurilor naționalei, și a asistat, alături de soția sa, la meciul pe care Dubai Basketball l-a câștigat cu Partizan“, au notat jurnaliștii arabi, în descrierea fotografiei de mai jos.

