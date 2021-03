Cea mai mare surpriza a sezonului de Cupa! De la Sirineasa - Energeticianul - Jiul - Viitorul Pandurii! Cum a ajuns echipa milionarului 'fantoma' in semifinalele Cupei Romaniei

Viitorul Pandurii Tg. Jiu este marea surpriza a acestei editii de Cupa Romaniei.

Echipa antrenata de Flavius Stoican s-a calificat in semifinalele competitiei dupa ce a invins in deplasare pe Universitatea Cluj cu scorul de 3-1.

Echipa a fost infiintata in 1998 sub numele de AS Sirineasa si a jucat toata istoria la nivel judetean, pana cand a fost invitata de FRF in vara anului 2017 sa se inscrie in Liga 3, din cauza faptului ca nu erau destule echipe.

Apoi clubul a fost preluat de omul de afaceri Nicolae Sarcina, care a schimbat numele echipei in Energeticianul si a mutat-o la Petrosani. In sezonul 2017-2018, in urma unor investitii destul de importante, echipa a obtinut promovarea in Liga 2.

Intrucat Sarcina detinea si echipa Luceafarul Oradea, in momentul in care Energeticianul a retrogradat la finalul sezonului 2018-2019 inapoi in Liga 3, omul de afaceri a luat decizia de a retrage din campionat echipa bihoreana pentru ca Energeticianul, redenumita Viitorul Pandurii Targu Jiu, sa ramana in Liga 2.

Nicolae Sarcina, milionarul 'fantoma' despre care nimeni nu stie foarte multe lucruri, viseaza sa ajunga cu Viitorul Pandurii in Liga 1. Pana atunci insa echipa sa are sansa sa scrie istorie in Cupa Romaniei.