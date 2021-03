"Trebuia sa fiu eliminat, meritam!" Discurs incredibil al lui Costel Enache dupa eliminarea lui U Cluj din Cupa Romaniei! Ce a putut sa declare

U Cluj a parasit Cupa Romaniei dupa infrangerea din sferturi cu Viitorul Pandurii, 1-3.

Antrenorul clujenior, Costel Enache, a fost suparat pe mai multe dintre deciziile luate de arbitri. Recunoaste ca ar fi trebuit eliminat pentru modul in care i s-a adresat centralului.

"Trebuia sa fiu elimiant azi, am depasit limita. Au simtit ca au gresit si ei si de aceea nu m-au eliminat. Pana sa ajung la arbitraj, trebuie sa ne vedem de greselile noastre. Am facut foarte multe pe care n-ar fi trebuit sa le facem, antrenam si discutam lucrurile astea. Trebuie sa vad cum am facut schimbarile, si acolo poate fi o problema.

Si la arbitraj, da, am vazut reluarile in vestiar. Sa-i judece altii, nu-i treaba mea. Se poate gresi, cu totii platim cand gresim. Din fenomen, vrem sa facem parte cu totii, dar platim numai unii. Avem noi foarte multe de corectat pana sa vorbim de arbitraj, ar fi o josnicie din partea mea sa dau vina pe arbitraj", a spus Enache la Digisport.