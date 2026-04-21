Penultimul act al Cupei României Betano programează astăzi și joi cele două dueluri în care se întâlnesc patru dintre formațiile aflate în play-off-ul Superligii.

FC Argeș – Universitatea Cluj (astăzi, ora 19:30) și Dinamo - Universitatea Craiova (joi, ora 20:30) sunt cele două dueluri decisive pentru stabilirea marii finale. Meciul cu trofeul pe masă se va disputa, la Sibiu, pe stadionul Municipal, pe 13 mai.

Potrivit frf.ro, o singură dată în istoria lor „violeții” au ajuns în finala Cupei României. Se întâmpla în 1965, sub denumirea Dinamo Pitești. Atunci, au pierdut cu 1-2 în fața… Științei Cluj! Adică, Universitatea de astăzi, echipă cu care se duelează în semifinale! Totodată, trofeul cucerit de ardeleni în 1965 reprezintă singura Cupă a României din palmaresul lor.

În sezonul regular din campionat, la Mioveni, argeșenii s-au impus cu 1-0, dar la retur au pierdut 1-3. În singurul duel din play-off de până acum, din nou la Mioveni, a avut câștig de cauză U Cluj, de data aceasta la limită, scor 1-0!

De la ora 19:30, FC Argeș - Universitatea Cluj, prima semifinală a Cupei României