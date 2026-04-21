FC Argeș a condus cu 1-0 la pauză în semifinala cu U Cluj, după golul marcat de Ricardo Matos, în minutul 27, din penalty. La pauză, Cristiano Bergodi a decis să mute și a efectuat nu mai puțin de trei schimbări.

Chipciu, galben în FC Argeș - U Cluj înainte ca arbitrul să fluiere startul reprizei

Printre cei care au intrat pe teren la pauză s-a numărat și Alexandru Chipciu, căpitanul obișnuit al lui U Cluj. Fundașul stânga a văzut imediat un cartonaș galben, până ca arbitrul să fluiere startul reprizei secunde.

După intrarea pe teren, Chipciu și-a pus banderola de căpitan pe braț și a avut un schimb de replici destul de tensionat cu Marcel Bîrsan, fără ca motivul să fie clar. În cele din urmă, episodul s-a încheiat cu un cartonaș galben pentru veteranul echipei lui Cristiano Bergodi.