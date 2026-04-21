Cristiano Bergodi a dezvăluit cum a bătut-o pe FC Argeș: ”S-a făcut o ședință”

Ricardo Matos a fost cel care a deschis scorul în minutul 26, din penalty. Tot portughezul putea reuși ”dubla” 13 minute mai târziu, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Oucasse Mendy a restabilit egalitatea în partea secundă și a împins jocul în prelungiri, acolo unde Adel Bettaieb a fost singurul care a ratat, iar U Cluj s-a calificat în finală, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul liderului Universitatea Cluj, a tras primele concluzii după ce echipa sa a ajuns în ultimul act al Cupei României și dezvăluie cum a învins-o pe FC Argeș la loviturile de departajare.

Cristiano Bergodi: ”Sunt foarte bucuros”

„Am fost acolo în 2023, cu Sepsi, și am o amintire frumoasă. E un obiectiv frumos să jucăm finala de Cupa României. Mă bucur pentru grup, pentru băieți, pentru conducere, pentru suporterii care au venit până aici în număr mare. Sunt bucuros după ce am trăit această emoție.

Nu e vina nimănui pentru prima repriză. Ei au venit peste noi și au făcut presing sus. Noi jucam poate prea scurt, aproape și ei veneau și ne luau om cu om și trebuia să jucăm în spatele lor. Sunt foarte agresivi. Sunt buni.

A doua repriză s-a schimbat. Cine a venit de pe bancă a fost bun, dar și cei de pe teren au dat mai mult, am egalat și după am câștigat așa. Acolo este o loterie. Suntem bucuroși.