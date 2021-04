Scenariul incredibil prin care FCSB ar putea primi bani de la DDB! Ce suma ar trebui sa isi imparta cele doua cluburi

Suporterii lui Dinamo au adunat zeci de mii de euro din biletele virtuale vandute la meciurile din acest sezon.

Doar pentru partida din Cupa Romaniei cu FCSB, dinamovistii au adunat 55.000 de euro, suma din care ar putea fi obligati sa le dea jumatate ros-albastrilor.

Regulamentele prevad ca la partidele din Cupa Romaniei cheltuielile sa se scada din veniturile, iar din restul banilor ramasi, oaspetii sa primeasca o jumatate. Este vorba despre banii incasati in urma vanzarii de bilete reale, insa comisiile FRF analizeaza deja un caz din acest sezon, de la meciul dintre "U" Cluj si UTA Arad.

Atunci clujenii au adunat 11.000 de lei din comercializarea tichetelor virtuale, iar UTA cere o jumatate din profitul clubului. In cazul in care FRF va accepta cererea aradenilor, Dinamo ar putea fi nevoita sa isi imparta profitul cu FCSB, asta daca ros-albastrii vor face o cerere in acest sens.

Profitul dinamovistilor se calculeaza dupa scaderea din cei 55.000 de euro a sumelor cu care au fost platite baremul arbitrilor si celelalte costuri generate de meci.