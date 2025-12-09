Oficialii campioanei FCSB s-au plâns în repetate rânduri că sunt obligați să joace doar în deplasare în faza grupelor, considerând situația actuală o nedreptate flagrantă. În replică, Burleanu a explicat astăzi că „rețeta elvețiană” a fost un succes financiar și de audiență.



„Acest principiu al meciurilor în deplasare era și înainte de schimbarea formatului competițional, cel la care asistăm astăzi, organizat în grupe, după un model elvețian care presupune că nu vei juca cu toate echipele din grupă, un model pe care acum îl cunoaștem toți. Ca federație suntem deschiși dialogului, putem să identificăm cele mai bune formate care să-și atingă obiective.



Noi ca federație am urmărit în momentul în care am schimbat formatul să creștem audiențele TV. Au crescut cu 50%. Am urmărit să creștem numărul de spectatori. Și acesta a crescut cu 50%. Toate acestea pentru a crește veniturile din sponsorizări și drepturi TV, lucru pe care l-am reușit și am avut o dublare a acestor venituri. Asta nu înseamnă că în anii următori nu putem asista la modificări ale formatelor competiționale din România. Suntem permanent deschiși modificărilor. Așa că îi așteptăm atât pe cei de la FCSB, cât și pe partenerii media să avem un dialog constructiv în acest sens”, a spus Răzvan Burleanu.



„Nu ar trebui să ai nicio dificultate”



Burleanu a atins și punctul sensibil al strategiei sportive, sugerând că problemele roș-albaștrilor în Cupă vin din folosirea rezervelor, nu neapărat din valoarea adversarilor sau din faptul că joacă în deplasare.



„Este normal ca șansele să se reducă în momentul în care titularizezi jucători fără experiență la nivelul primei ligi. Jucători cu potențial, dar care nu au beneficiat de minute la nivelul primei ligi. Dacă ai juca cu prima echipă sunt convins că nu ar trebui să ai nicio dificultate împotriva unei echipe de Liga 2 sau Liga 3. Nu ar trebui, dar vedem echipe de Liga 2 care arată bine și au făcut o treabă fantastică în edițiile precedente. Contează strategia clubului. De foarte multe ori și de subaprecierea adversarelor pe care am identificat-o la echipele din prima ligă.



Echipele din eșaloane inferioare își vor da mereu viața când joacă cu o echipă din prima ligă. La fel și suporterii echipei care vor umple stadioanele. Până la urmă asta îți dorești. Și o echipă de Liga 1 care s-ar uita din această perspectivă ar realiza că își maximizează potențialul strategiei comerciale. Ar putea să interacționeze cu noi suporteri, s-ar apropia mai mult de suporteri care nu ar avea posibilitatea să-i vadă”, a completat șeful FRF.



În acest moment, FCSB tremură pentru calificare, având doar 3 puncte înaintea duelului decisiv cu Universitatea Craiova. Situația l-a înfuriat pe Gigi Becali, care a cerut un sistem bazat pe coeficientul UEFA, în timp ce Mihai Stoica a catalogat competiția drept o „bătaie de joc” unde meritul sportiv este anulat.

