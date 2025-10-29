Pentru incidentele apărute la derby-ul Dinamo – Rapid, ambele cluburi au fost amendate de către Comisia de Disciplină din cadrul FRF.

Dinamo, Rapid și FCSB, amendate de FRF

Atât Dinamo, cât și Rapid vor trebui să plătească la FRF amenzi în valoare de 11.250 lei. Pe lângă aceste amezi, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a mai amendat clubul Dinamo cu 10.000 de lei, iar pe Rapid cu 5.000 de lei. Totuși, s-a dispus executarea sancțiunii pentru abaterea cea mai gravă.

”SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează Clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportiva de 10.000 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art.83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează Clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În conformitate cu art. 45.1 din RD, clubul Dinamo 1948 Sa va executa sanțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 82.2.b din RD, se sancționează FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În conformitate cu art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 va executa sanțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

Și Gigi Becali va avea de plătit o amendă, ce e drept, una mai mică decât ale rivalelor din Superliga.

Pentru incidentele petrecute la meciul cu Metaloglobus, FCSB a primit o amendă în valoare de 7.500 de lei.

”FC Metaloglobus București vs. FC FCSB – Incidente - În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, mai scrie în comunicatul Comisiei de Disciplină.

