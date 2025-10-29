Roș-albaștrii au avut un start eșuat de campionat, au ieșit repede din preliminariile Champions League, dar au obținut accederea în Europa League.



Totuși, evoluțiile din Superliga au rămas modeste până acum, după 14 etape, când FCSB a înregistrat doar patru victorii, patru remize și șase eșecuri.



Antrenor-surpriză pentru FCSB: ”Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă”



În octombrie 2011, Ilie Stan a fost numit ”principal” la FCSB. A rezistat pe banca roș-albaștrilor până în martie 2022, după ce a înregistrat 22 de partide și o medie de 1,68 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Ultimul meci la FCSB pentru ”Iliesta” a fost o remiză 0-0 cu Gaz Metan, iar după confruntarea respectivă, Gigi Becali l-a criticat pe antrenorul din Buzău, care a decis să strângă rândurile și să demisioneze de la club următoarea zi.



La mai bine de 13 ani de atunci, Ilie Stan a recunoscut că s-ar întoarce oricând la FCSB. El ar putea fi o soluție valabilă pentru echipa roș-albastră, în cazul în care Elias Charalambous va pleca de la campioana en-titre. Asta dacă patronul echipei se hotărăște să se descotorosească de serviciile antrenorului cipriot.



”(n.r. V-ați întoarce la FCSB?) Sigur că da, de ce nu. Când am fost prima dată aveam o vârstă mai fragedă, nu aveam experiența pe care o am acum. Dacă ar exista un echilibru între mine și patron, unde să stabilim o regulă, care să mulțumească pe suporteri și să vină și rezultatele, eu zic că mi-aș pune bine amprenta la echipă.



Atunci eram mai tânăr, vedeam lucrurile altfel. Am făcut câteva greșeli. Pe undeva, nu trebuia să plec. Echipa creștea, începea să joace. Dar au fost alte lucruri care m-au făcut să renunț. În rest, normal, mi-aș dori să mă întorc acolo.



(n.r. Ce spuneți despre forma actuală de la echipă?) E clar că ceva nu e bine acum. Nici jocul echipei nu merge, nici atmosfera nu pare că e ce trebuie. Sunt și prea mulți antrenori acolo. Să vedem”, a spus Ilie Stan într-un interviu pentru Sport.ro.



Antrenorul este liber de contract de la finalul stagiunii precedente, când a retrogradat cu Gloria Buzău. Echipa s-a desființat între timp.

