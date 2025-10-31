Pe finalul meciului din Cupa României cu Universitatea Craiova (1-4), Aurelian Ghișa a fost introdus de Vasile Miriuță în meciul de pe Stadionul "Ion Oblemenco", iar participarea sa a stârnit o controversă printre microbiștii din România.

Reacția L'Equipe după ce Aurelian Ghișa a intrat în Cupa României la 61 de ani



Subiectul a ajuns și în presa internațională, inclusiv prestigiosul cotidian francez L'Equipe scriind despre isprava celui care este medic veterinar de meserie.



"La 61 de ani, un președinte de club intră în Cupa României și doboară un record", a titrat L'Equipe.



"Eram deja familiarizați cu neobositul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura, care, la 58 de ani, continuă în fotbalul profesionist la Atletico Suzuka, o echipă de liga a patra. Mai recent, italianul Lamberto Boranga, aflat la vârsta de 83 de ani, a surprins când a anunțat că reia antrenamentele cu clubul de amatori USD Trevana 2020. Dar Aurelian Ghișa a mers și mai departe.



Miercuri, în Cupa României, bărbatul de 61 de ani a intrat pe finalul meciului Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-4. Ghișa a devenit astfel cel mai vârstnic jucător care participă într-o competiție oficială din țară.



Dar de ce i s-a permis acestui bunic să intre pe teren într-un meci profesionist? Pur și simplu pentru că este președintele clubului Sănătatea Cluj, din liga a treia. Și a mai făcut-o și înainte! Precedenta sa apariție data din 2011, tot în Cupa României, iar adversara se numea Steaua București, acum FCSB.



Înainte de meci, Ghișa le-a oferit jucătorilor săi - sau mai degrabă colegilor - un bonus de 500 de euro", a mai scris L'Equipe.

