Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, a recunoscut că a petrecut mai mult timp în cantonament în ultima perioadă, în încercarea de a găsi soluții după egalul dezamăgitor cu Metaloglobus (0-0).



Ulterior, Rădoi i-a rugat (în glumă) pe jurnaliști să nu-i spună patronului, ca să nu îl pună să plătească pentru timpul suplimentar pe care l-a petrecut în cantonament. "Să rămână secret faptul că petrec mai mult timp în cantonament, după aude domnul patron și mă pune la plată", a spus Mirel Rădoi, stârnind zâmbete.



"Intram și noi în Cartea Recordurilor"



Tehnicianul Craiovei nu s-a oprit aici cu glumele. Acesta a salutat momentul în care finanțatorul celor de la Sănătatea Cluj, Aurelian Ghișă, a intrat pe teren la vârsta de 61 de ani, un record absolut pentru fotbalul românesc.



Rădoi l-a felicitat pe adversar, dar a adăugat și o notă de umor legată de acest eveniment.



"Felicitări domnului patron pentru debut, nu mulți vom putea face asta la vârsta dânsului. Dacă mă gândeam că facem vreun penalty și marchează domnul doctor, intram și noi în Cartea Recordurilor", a mai zis antrenorul.



Rădoi a lămurit situația lui Baiaram



Dincolo de tonul relaxat, Mirel Rădoi a abordat și subiectele tensionate din ultima vreme, în special situația lui Ștefan Baiaram, jucător rămas din nou în afara lotului.



Antrenorul a negat existența unui conflict și a insistat că jucătorul a fost menajat din cauza efortului considerabil depus recent.



"Din exterior e ușor să zici de ce nu intră Baiaram și intră X. (...) Fane (n.r. Baiaram) a avut 11.000 de metri în ultimul meci. În 80 de minute sunt valori mult peste campionatul intern. A fost și odihnit, să zicem așa", a explicat Rădoi.

Acesta a ținut să transmită că își asumă deciziile, chiar dacă uneori greșește, și că simte sprijinul conducerii: "Simt că sunt susținut! Suntem într-o poziție bună, zic eu. Eu și cu acționarii avem puterea de a ne spune în față tot ceea ce dorim. Prin felul meu de a spune lucrurilor pe nume deranjez de multe ori. Nu sunt arogant, chiar dacă poate par".