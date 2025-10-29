Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima rundă din Grupa B a Cupei României pe stadionul ”Ion Oblemenco” miercuri seară, de la ora 18:30. La capătul celor 90 de minute, oltenii au bifat toate cele trei puncte.



Cristi Bălgrădean, după ce a luat patru de la Craiova: ”Vârsta nu iartă pe nimeni”



Din vară, Bălgrădean, fost portar la FCSB și CFR Cluj, joacă pentru Sănătatea Cluj în Liga a 3-a. După meciul cu Universitatea Craiova, goalkeeperul a evidențiat că ardelenii au înscris un ”gol perfect”.



”Bineînțeles că era net favorabilă. Sunt două eșaloane între noi și ei. Am avut și noi ocaziile noastre, am dat gol perfect, în minutul 45. Nu trebuia să luăm 4 până la final. Ok, luam două, dar nu 4.



Dacă nu ești motivat nici când joci cu Universitatea Craiova atunci cu cine mai ești? E normal pentru noi să jucăm până la ultima picătură de sânge. Vârsta nu iartă pe nimeni, mă bucur cât mai pot. Cât mai pot voi juca, am contract până la vară, acum o să vedem. Am niște prieteni la Craiova, m-am revăzut cu ei”, a spus Cristi Bălgrădean după meci.



Sănătatea Cluj și Craiova fac parte din Grupa B a Cupei României alături de FCSB, Gloria Bistrița, UTA și Petrolul Ploiești.



Primele două clasate la finalul grupei vor merge în sferturile de finală ale competiției.

