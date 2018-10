"Mingea, da-mi mingea!" Cea mai tare BUCURIE la gol de anul asta! Ce a facut Ianis Hagi dupa ce a marcat la Iasi

Ianis Hagi a ales sa se bucure intr-un mod complet original dupa ce a deschis scorul la Iasi, in meciul de Cupa cu Poli.

Hagi Jr. a cerut mingea, si-a pus-o sub cap si a mangaiat-o usor in fata camerelor. A vrut sa le arate oamenilor care-l vad la TV cat de mult iubeste fotbalul.



E al doilea gol in 4 zile de la 11 metri pentru Ianis, care a marcat si la Botosani, la 2-1 pentru Viitorul in campionat. Luna octombrie i-a priit lui Hagi, care a strans 5 reusite pentru Viitorul si pentru nationala Romaniei.