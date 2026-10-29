Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”

CFR Cluj s-a duelat pe teren propriu cu U Cluj în etapa a 2-a din grupele Cupei României. Deși au jucat acasă, elevii lui Marius Șumudică au pierdut, pentru a doua oară în acest sezon, în fața rivalei din oraș, scor 1-3.

Mario Camora, discurs dur după a doua înfrângere a sezonului în derby-ul Clujului

Marius Ștefănescu și Jovo Lukic, cu două goluri, au adus toate cele trei puncte în dreptul U Cluj. Pentru CFR a marcat veteranul Sergiu Buș, în prelungirile primului act.

Este pentru a doua oară consecutiv când CFR pierde în fața rivalei din oraș, scorul arătând la fel și în etapa a 4-a din SuperLiga României, 1-3.

La scurt timp după fluierul final, Mario Camora s-a arătat nemulțumit de rezultatul final. Căpitanul de la CFR susține că scorul este mincinos, în condițiile în care echipa sa a avut multe ocazii.

Veteranul din lotul lui Marius Șumudică susține că partida contra Concordia Chiajna, din etapa a 3-a din grupe, trebuie să ducă la o victorie, asta pentru ca CFR Cluj să treacă în fazele superioare ale Cupei României.

„Am ratat singuri cu portarul, apoi au plecat pe contraatac și au marcat. La al doilea gol, la fel: ocazie mare pentru noi, ratăm, vin ei și marchează. Apoi primim penalty, încercăm să ne revenim, dar a venit încă un cadou din partea noastră și s-a terminat meciul.

Ajungeam cu mingea în careu, aveam lovituri libere, centrări și mai aveam câteva minute să punem presiune, dar, la 3-1, cred că au rezolvat meciul.

Va trebui să batem la Chiajna, dar mai sunt și alte echipe. Din păcate, astăzi nu am reușit. Cred că și un egal era bun. Dacă ne uităm la ocazii, scorul este mincinos. Ei au dat gol, noi nu, și asta este.

Cred că echipa a dat un răspuns bun, inclusiv jucătorii care nu au jucat mult. Echipa a încercat. Prima parte a fost echilibrată. Dacă deschideam scorul, poate că era altfel meciul. Apoi am luat al doilea gol. Asta este fotbalul, au fost mai inspirați în fața porții”, a spus Mario Camora, la Prima Sport.