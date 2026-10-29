Dintre toate mandatele pe care le-a avut în fotbalul arab, la El-Jaish (2012-2014), Al-Hilal Riad (2019-2021) și acum la Al-Sadd Doha, acesta din urma decurge cel mai prost pentru Răzvan Lucescu pe plan continental.

Inclusiv când a fost la prima sa formație din Orientul Mijlociu, la El-Jaish din Qatar, tehnicianul român făcuse, totuși, patru puncte după primele trei etape din Champions League. Acum însă, la Al-Sadd, cea mai puternică formație din Qatar, Răzvan are un parcurs dezolant: un punct după înfrângerile cu Esteghlal Teheran (Iran) și Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) și remiza cu Al-Qadsiah (Arabia Saudită).

Problema e că principalul obiectiv al lui Răzvan, la Al-Sadd, era câștigarea trofeului Champions League. În sezonul precedent, Roberto Mancini a luat titlul cu Al-Sadd, dar s-a oprit în sferturile Champions League. Acum, la ce rezultate are formația din Doha cu Lucescu jr, inclusiv repetarea rezultatului din sezonul trecut pare puțin probabilă. Iar de câștigarea trofeului aproape că nu mai poate fi vorba!

Analiștii au dat verdictul: „Al Sadd, șanse de 0,1% să câștige Champions League“

La mijlocul săptămânii, s-au încheiat partidele din etapa a 3-a, în Champions League Elite, cea mai tare competiție asiatică intercluburi. După disputarea tuturor partidelor din cele două grupe, analiștii de la Football Meets Data au evaluat șansele celor 32 de formații participante în această fază a competiției. Și procentele trecute în dreptul lui Al-Sadd sunt dezolante:

*Accederea în optimi: 7,3%

*Calificarea în sferturi: 2%

*Atingerea semifinalelor: 0,8%

*Calificarea în finală: 0,3%

*Câștigarea trofeului Champions League: 0,1%

În viziunea analiștilor de la Football Meets Data, principalele favorite, în Champions League, sunt trei grupări saudite. Al-Hilal Riad e cotată cu șanse de 19% la trofeu, Al-Nassr Riad, unde joacă Ronaldo, are șanse de 11%, în timp ce Al-Ahli Jeddah, câștigătoarea trofeului din ultimele două sezoane, e cotată cu șanse de 10% pentru a face hattrick.

Răzvan Lucescu, pe cale să rateze o sumă colosală

Revenind la Răzvan Lucescu, echipa sa ocupă locul 14 din 16 în grupă, când mai sunt cinci partide de disputat. Ca să ajungă în optimile Champions League, Al-Sadd trebuie să fie în Top 8, după încheierea meciurilor din grupe. În acest moment, formația din Doha e la trei puncte distanță de acest loc 8, ultimul care duce în optimi.

În afară eșecului sportiv, care prinde contur pentru Lucescu jr în Champions League, rezultatul înseamnă și un mare rateu financiar. Pentru că, dacă ar fi avut șanse reale la un triumf cu Al-Sadd, el ar fi obținut prima de 10 milioane de dolari, acordată numai pentru câștigarea trofeului! Cu această sumă răsplătește Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) echipa care învinge în finala Champions League. În rest, sumele puse în joc sunt următoarele:

*Accederea în finală: 4 milioane de dolari

*Atingerea semifinalelor: 600,000 de dolari

*Calificarea în sferturi: 400,000 de dolari

*Calificarea în optimi: 200,000 de dolari

*Participarea în faza grupelor: 800,000 de dolari

Pe când a fost la Al-Hilal Riad, Răzvan Lucescu a reușit câștigarea trofeului Champions League, în chiar primul său sezon pe banca formației saudite.