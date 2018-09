S-a suparat si se gandeste sa PLECE! BOMBA din vestiarul FCSB: de ce ar vrea Rusescu sa DISPARA din lot

Becali nu e suparat doar din cauza jocului. S-ar fi certat cu MM si Dica din cauza unuia dintre transferurile facute vara asta.

Conform Fanatik, Becali, MM si Dica s-au contrat din cauza lui Rusescu. Adus la presiunea staff-ului, nemultumit de lipsa solutiilor in atac, Rusescu are unul dintre cele mai mari salarii din lot. In ciuda acestui detaliu, varful nu joaca atat cat si-ar dori. Conform sursei citate, Raul e dispus sa paraseasca Steaua dupa numai cateva luni de cand a semant a 3-a oara cu ros-albastrii.

Becali il considera titular cert pe Gnohere si i-a lasat pe cei care se ocupa de echipa sa inteleaga asta atat in discutiile private, cat si in discursul public.

"Nu face faza defensiva, e gaura unde ar trebui sa se retraga el", a spus Becali dupa meciul terminat la egalitate de FCSB, 2-2 acasa, cu FC Botosani.

Patronul nu-i vrea in acelasi timp in teren pe Gnohere si Rusescu tocmai pentru ca simte ca echipa n-are suficienta forta defensiva cu ambii simultan in teren. Pe de alta parte, Gnohere e golgeter si e prima optiune a lui Becali indiferent de adversar, astfel ca statutul sau nu e unul tocmai comod.

Rusescu a acceptat sa plece din Turcia tocmai pentru ca Osmalinspor nu-l folosise deloc de un an. In Turcia, Raul avea un salariu mult mai mare, dar a optat pentru FCSB ca sa joace mai mult.