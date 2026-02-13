Luca Băsceanu (19 ani), autorul unei pase decisive la golul doi al oltenilor din partida Universitatea Craiova - FCSB 2-2, și-a arătat bucuria, după ce echipa sa a reușit să se califice în sferturile Cupei României.

Luca Băsceanu: „Suntem fericiți că ne-am calificat”

Băsceanu și-a exprimat speranța ca Universitatea Craiova să se impună duminică, în campionat, contra roș-albaștrilor. El a subliniat că oltenii se luptă pentru propriile interese în Superligă.

„Am avut ocazii, am jucat ce am știut noi, ne-am făcut treaba și ne-am calificat mai departe. Noi ne-am gândit doar să ne facem jocul nostru, nu cu cine jucăm. Ne-a ieșit și suntem fericiți că ne-am calificat, iar acum toate gândurile merg la meciul de duminică.

Băsceanu: „Eu zic că va fi un meci asemănător”

Înseamnă mult rivalitatea cu FCSB, e o echipă cu renume în România. Eu sper ca duminică să nu le dăm nicio șansă și să luăm cele trei puncte. Noi jucăm pentru noi, nu ca să nu intre cineva în play-off. Ne facem jocul și vrem să luăm cele trei puncte.

Eu zic că va fi un meci asemănător duminică. Trebuie să intrăm montați și să nu le dăm nicio șansă, iar noi să rămânem pe primul loc. Mă bucur că suporterii ne-au susținut, nu mă așteptam să fie atât de mulți, ținând cont de zi și de oră”, a declarat Luca Băsceanu, la finalul partidei.

Luca Băsceanu, implicat în faza care l-a enervat pe Gigi Becali

Adrian Porumboiu a analizat faza controversată din remiza Universitatea Craiova - FCSB 2-2 și susține că arbitrul a procedat corect. Eliminarea celor de la FCSB din Cupa României, după egalul de joi seară de pe „Ion Oblemenco”, a provocat o reacție nervoasă a patronului roș-albaștrilor. Gigi Becali a acuzat vehement arbitrajul, reclamând un henț neacordat la Luca Băsceanu, la golul doi al oltenilor, susținând că adversarul „ridică mâna ca să oprească mingea”.

Totuși, fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu a demontat argumentul latifundiarului, explicând că regulamentele actuale sunt de partea „centralului” Horațiu Feșnic.

Porumboiu a intervenit cu o explicație tehnică, bazată pe cele mai recente instrucțiuni de la IFAB (International Football Association Board), precizând că zona cu care s-a jucat mingea nu este considerată braț.

„Decizia mea era una foarte clară: jocul continuă, pentru că sunt foarte multe modificări la henț. Și FIFA, International Board, intervine de fiecare dată ca să poată să lămurească mai bine și arbitrii sunt instruiți în sensul ăsta. Și se precizează foarte clar: dacă jucătorul lovește mingea de la umăr până la cot – cum s-a întâmplat aici – nu este henț. Nu se sancționează. Și ori pe cine întrebați dumneavoastră, la FIFA, la UEFA, vă va da același răspuns pe care vi-l dau eu acum: nu este henț”, a spus Adrian Porumboiu, la Digi Sport.

Fostul arbitru a confirmat că zona permisă, conform planșelor oficiale de arbitraj, corespunde porțiunii acoperite în mod tradițional de mâneca scurtă a tricoului.