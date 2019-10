"Imi astept locul de titular!" Mesajul emotionant al lui Morutan pentru echipa care l-a invatat fotbal: "Ii astept in Liga 1! Ne-au pus la treaba in seara asta!"

FCSB s-a calificat in sferturi dupa 1-0 cu U Cluj, meci in care Andrei Vlad a fost eroul echipei lui Vintila.

Morutan a trait un moment special. A revenit pe terenul echipei care l-a format la juniori, insa nu a apucat sa joace pentru prima echipa a celor de la U Cluj.

Morutan i-a transmis si un mesaj lui Vintila dupa acest meci: "Imi astept locul de titular!"

"Am avut emotii cand am intrat pe teren si am auzit publicul cantand. Vreau sa le spun ca le tin pumnii si ii astept in Liga 1. Au o echipa foarte buna ne-au pus la munca in seara asta. Daca o tin tot asa, pot sa promoveze in Liga 1. Am controlat jocul si la sfarsit am castigat, asta e cel mai important. Imi astept locul de titular si vreau sa joc mereu, meci de meci", a declarat Morutan la finalul meciului.