Ianis Stoica, despre ambiția cu care FCSB a jucat la Botoșani: "Cel mai mare miracol!"

FC Botoșani - FCSB 0-2, în Grupa B a Cupei României.

Formaţiile UTA Arad şi CS Mioveni s-au calificat, joi seară, în sferturile de finală ale Cupei României, terminând pe primele două poziţii Grupa B a competiţiei. FCSB, locul trei în grupă, a fost eliminată din competiţie.

Discursul lui Ianis Stoica

Au marcat: Alexandru Musi (53), Matei Tănasă (90).

Ianis Stoica a fost căpitan în ziua în care a împlinit 20 de ani și a avut o evoluție convingătoare la Botoșani. La final și-a exprimat satisfacția în privința jocului concludent al colegilor săi.

”Ne bucurăm că am reușit cu acești copii. Nimeni nu spera. Ne gândeam să nu luăm multe. Cu acești jucători am luat șase (n.r. goluri) în Liga 3.

Am murit frumos, cum s-ar spune. Acești copii de 2005 ne-au ajutat. Ne bucurăm că am ținut steagul sus. Pentru mine personal, a fost cel mai mare miracol că am reușit sa castigăm”, a declarat la Digi Sport Ianis Stoica, la finalul meciului cu FC Botoșani.

Înaintea meciului de la Botoșani, MM Stoica, managerul general de la FCSB, a spus că Ianis Stoica va fi împrumutat în iarnă la Chindia Târgoviște sau U Cluj.

Cupa României | Tabloul sferturilor de finală

Potrivit site-ului FRF, în sferturi (5 aprilie 2023), Sepsi OSK o va înfrunta pe CS Mioveni, CFR Cluj o va întâlni pe FC Argeş, FC Hermannstadt o va avea ca adversară pe Universitatea Cluj, în timp ce UTA Arad va juca împotriva formaţiei FC U Craiova 1948.

Semifinalele vor avea loc pe 26 aprilie 2023, între câştigătoarele meciurilor Sepsi OSK/CS Mioveni şi CFR Cluj/FC Argeş, respectiv FC Hermannstadt/Universitatea Cluj şi UTA Arad/FC U Craiova 1948.

Finala Cupei României e programată pe 24 mai 2023.