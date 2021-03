EXCLUSIV | "A arbitrat cum as pilota eu acum un Boeing!" Oficialii lui "U" Cluj acuza arbitrajul dupa eliminarea din Cupa! "Vrem respect!"

"U" Cluj a fost eliminata din sferturile Cupei Romaniei de Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

Clujenii sunt nemultumiti de modul in care arbitrul a decis soarta meciului, neacordandu-le un penalty dupa un fault clar asupra lui Acka.

Managerul echipei, Daniel Stanciu, a comentat la Pro X arbitrajul din partida de miercuri seara si a vorbit despre lupta pentru promovare, in care solicita respectul arbitrilor pentru ca echipa sa poata supravietui si arata un fotbal de calitate.

"Suntem suparati si frustrati pentru ca a fost o situatie petrecuta pe finalul jocului, la scorul de 1-1. Dupa un penalty dat celor de la Pandurii, a urmat acea faza clara de penalty, unde centralul a dat un fault in atac. Si au mai fost faze de-a lungul jocului in care deciziile au fost doar in favoarea celor de la Tg. Jiu.

E o situatie frustranta pentru ca am fost defavorizati clar. Daca se ia o astfel de decizie, daca un arbitru de Liga 1 ajunge sa dea fault in atac dupa un cot in ochi, inseamna ca e ca si cum m-ai pune pe mine acum sa pilotez un Boeing.

Calificarea era o performanta extraordinara pentru Universitatea in noul format. Am emis un comunicat in care am cerut respect, am cerut sa fim arbitrati corect pentru ca incercam sa facem fata cu greu, abia reusim sa strangem bani la buget si imaginea clubului conteaza foarte mult. Tot ce facem e in spiritul fair-play-ului.

Am fost dezavantajati in acest an de retragerea lui Turris, am fost acel incident de la jocul cu Farul care inca nu s-a elucidat... Sunt foarte multe lucruri care au fost impotriva noastra in acest sezon.

Am incercat sa tratam totul corect, incercam sa construim totul de la 0 pentru ca e un nou format al echipei. Incercam sa ajungem in Liga 1, dar pe merit sportiv. Daca un arbitru ca Antonie isi permite sa vina pe Cluj Arena si sa ia asemenea decizii de neinteles, e foarte greu sa speri la un fotbal in care sa primeze performanta.

E o lupta foarte stransa pentru promovare. Sunt 10-11 echipe care lupta pentru calificarea in playoff si e posibil orice. Vrem sa fim tratati cu respect noi si restul competitorilor pentru ca e foarte greu sa faci rost de bani, sa promovezi un fotbal de calitate si un sistem organizatoric pentru un club, asa cum face 'U' Cluj.

In realitate, sunt foarte mari probleme in teritoriu. Ne dorim multe, dar nimeni nu vine de 30 de ani cu un program solid care sa dezvolte invatamantul, sanatatea sau sportul", a declarat Daniel Stanciu la Ora exacta in sport.